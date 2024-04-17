الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بطريق مستشفى الشرطة بمحلة مرحوم

طريق مستشفى الشرطة
طريق مستشفى الشرطة بمحلة مرحوم

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أعمال إزالة الأرصفة ورفع الإشغالات والتعديات بطريق مستشفى الشرطة بمحلة مرحوم  لتوسعة الطريق وتمهيده أمام أعمال الرصف؛ حيث يتم رصف الطريق من مستشفى الشرطة وحتى بعد مركز شباب محلة مرحوم بطول 400 متر .

وأشار محافظ الغربية الى إن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة الطرق لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

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