حزب الله يرد على اغتيال عناصره بضربة "مركبة" لمركز قيادة سري إسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، قيامه بتنفيذ عملية استهدفت مقرا سريا إسرائيليا، وذلك ردا على العملية التي نفذتها إسرائيل وتسبب بمقتل عدد من عناصر الحزب.

وجاء في بيان "حزب الله": "رداً على ‏إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 هجوماً مركباً بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" استهداف وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة، وإصابة تجهيزاتها وتدميرها. ‏

من جهة أخرى أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة التابعة للجماعة ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل، إلى أن توقف الأخيرة الحرب على قطاع غزة.

الدوحة - سبوتنيك. وقال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، حزام الأسد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "الجماعة ستواصل أيضا استهداف السفن الأمريكية والبريطانية كحق مشروع ومكفول للرد على الاعتداءات الأمريكية البريطانية على اليمن".

وأكد الأسد أن "العمليات العسكرية اليمنية مرتبطة باستمرار العدوان والحصار الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على أهلنا في قطاع غزة".

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع أنصار الله في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.

هجمات صاروخية وجوية وخيارات عسكرية

وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وتعلن جماعة أنصار الله أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.