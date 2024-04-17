الخارجية القطرية: المفاوضات بين إسرائيل وحماس تمر ببعض التعثر

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة.

وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدما والتعثر".

وأضاف: "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدما ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الأسرى في نفس الوقت".

وأكد أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

كما أشار إلى أن قطر تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

شرت إدارة التأهيل في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بيانات عن عدد المصابين الذين تم استقبالهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بهدف التوعية بالقضية قبيل عيدي الذكرى وعيد الاستقلال.

وقالت قناة الـ"13" الإسرائيلية: "نشرت شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، بيانات عن عدد الجرحى والمصابين نفسيا وضحايا اضطرابات ما بعد الصدمة منذ 7 أكتوبر، وبحسب البيانات، استقبل جناح إعادة التأهيل 7209 جرحى منذ هجوم حماس على إسرائيل".

وأضافت: "تظهر البيانات أن نحو 30% من الجرحى يعانون من ردود فعل عقلية، نحو 95% من المجندين هم من الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ويخدمون في خدمة الاحتياط".

وأشارت إلى أن "الجناح يستعد لاستقبال نحو 20 ألف جريح جديد بنهاية العام. وبحسب تحليل العوامل المهنية، فإن نحو 8000 منهم قد يواجهون ردود فعل عقلية مختلفة، مثل القلق والاكتئاب وما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والحالات الذهانية وغيرها".

وصرح قسم إعادة التأهيل: "قد تكون الأيام بين عيد الفصح ويوم الذكرى حساسة بشكل خاص لأولئك الذين يتعاملون مع الإصابات العقلية. يقوم قسم إعادة التأهيل بإعداد أجهزة تأهيل خاصة لجرحى جيش الدفاع الإسرائيلي بالإضافة إلى خيارات العلاج وإعادة التأهيل المتوفرة على مدار العام".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا"، بأن إسرائيل تسجل كل يوم 60 معاقا جديدا بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.