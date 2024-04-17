تحذيرات من خطورة الكافيين الخام.. فيديو

الإفراط في شرب القهوة والشاي يعد شيئًا خطرًا ولكن هناك كارثة أكبر وهي تظهر من خلال تناول مادة الكافيين الخام كمشروب للطاقة، وبديلًا عن فنجان القهوة ما قد يشجعهم على اعتياده يوميًا، وذلك حسبما شدد الدكتور خالد مصيلحي، أستاذ بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

مادة الكافيين الخام كمشروب للطاقة



وأوضح أستاذ بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، أن هناك فرقًا كبيرًا بين شرب القهوة ومادة الكافيين الخام، منوهًا بأنه إذ يحتوي فنجان القهوة على 50 ميللي جرام من الكافيين، مشددًا على أن المعلقة الواحدة من الكافيين الخام من الممكن أن يكون بها 3 جرام أو 2 جرام يعني 1500 ميللي جرام.

ونوه بأن هذا الحجم القليل من الكافيين الخام يعادل تناول 30 فنجان قهوة في اليوم، مشددًا على أن هناك سُمية للكافيين، والجرعة الزيادة منه لها تأثيرات على الجهاز العصبي كما أنها تسبب الصداع والقلق والتوتر والعصبية وتأثيرات كبيرة على زيادة سرعة ضربات القلب، محذرًا من تناول الكافيين الخام، والتي تكون سببًا في رعشة بالعضلات وارتفاع في ضغط الدم.

وشدد على أن الجهاز الهضمي لا يسلم من أضرار تناول الجرعات العالية من الكافيين، وهناك أمور كثيرة مرتبطة بالعصبية، مثل القولون العصبي والارتجاع والتهابات المعدة.

وكانت كشفت نتائج دراسة حديثة أن تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين كالقهوة والشاي قبل ممارسة الرياضة يزيد خطر الإصابة بـ جلطات الدم أثناء التمرين.

تناول الكافيين قبل التمارين يزيد خطر الإصابة بجلطات الدم

ولإجراء الدراسة أعطى الباحثين للمشاركين في التجربة علاجًا وهميًا ثم شربوا مشروبًا مليئًا بالكافيين قبل أداء تمرين الدراجة الهوائية، بعد ذلك لاحظ الخبراء وجود مستويات عالية من مخاطر للانسداد الرئوي أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو تجلط الأوردة العميقة.

قال الخبراء إنه يجب على الناس عدم التخلي عن استخدام الكافيين تمامًا على الرغم من تلك النتائج، إذ يمكنهم محاولة شرب كميات قليلة من المشروبات المحتوية على الكافيين.

كما نصح الخبراء، بضرورة تجنب مرضى ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم تجنب تناول الكافيين قبل التمرين، وذلك لأن الكافيين يمكن أن يجفف الجسم وبالتالي يضع الأساس لتكوين جلطة الدم.