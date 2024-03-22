شرب الكافيين أثناء الحمل يؤدي إلى انخفاض وزن الأطفال عند الولادة

بالنسبة لكثير من الناس، فنجان القهوة في الصباح هو مجرد جزء من ذلك ومع ذلك، يجب على النساء الحوامل توخي الحذر عند شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وتربط دراسة جديدة بين استهلاك الكافيين بانتظام وتباطؤ النمو لدى الأطفال.



القهوة جزء من روتين الصباح - وهذا ينطبق على النساء الحوامل وغير الحوامل ومع ذلك، يجب على هؤلاء الأشخاص إيلاء اهتمام خاص لكمية الكافيين التي يستهلكونها.

وأظهرت دراسة حديثة أن الاستهلاك المنتظم للكافيين يمكن أن يكون له تأثير سلبي على نمو الطفل ويؤثر على طوله ووزنه.



تأثير الكافيين على صحة الجنين

يصل الكافيين إلى الجنين عبر المشيمة

الكافيين أثناء الحمل موضوع مثير للجدل. وفي الوقت نفسه، ثبت أن الكافيين ينتقل دائمًا إلى الطفل عبر المشيمة بتركيزات مماثلة. هنا يسبب ردود فعل مشابهة لتلك التي لدى البالغين: فهو يزيد من ضغط الدم ويزيد من معدل ضربات القلب والإثارة.

وهذا أمر إشكالي، نظرا لأن الجنين يفتقر إلى إنزيمات مهمة لتفكيك الكافيين في الكبد بالإضافة إلى ذلك، تمتص النساء الحوامل الكافيين بشكل أبطأ من المعتاد، كما تقول طبيبة النساء والتوليد إليزافيتا كوماروفا، تعليقًا على الدراسة المخصصة لـ MedicForum.



وإذا ظلت الكمية المستهلكة كما هي، فإن الجنين يتعرض لكميات متزايدة من الكافيين. التأثيرات طويلة المدى ليست مفهومة جيدًا بعد.



تأثير حتى مع كميات صغيرة

لا يمكن أن تؤثر القهوة على ظروف الولادة فحسب، بل تؤثر أيضًا على التطور اللاحق لطول الطفل ووزنه. وقد تم بالفعل إثبات التأثير عند شرب كميات صغيرة من القهوة.

يزداد فرق الحجم مع تقدم عمر الطفل

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا القليل من الكافيين أو لم يتناولوه على الإطلاق، كان هناك اختلاف بسيط في حجم ووزن الأطفال فوق سن الرابعة. على سبيل المثال، كان وزن الأطفال الذين تعرضوا للكافيين أقل بحوالي 84 جرامًا وكانوا في المتوسط أقصر بمقدار 0.48 سم. ويزداد الفارق إلى 2.2 سم في سن الثامنة.