منعًا للإجهاض.. كمية الكافيين المسموح تناولها أثناء فترة الحمل

تركز فترة الحمل على دراسة دقيقة لما يتناوله الجسم، ومن بين المواد التي تتطلب اهتماماً خاصاً خلال هذه الفترة هو الكافيين، والذي يُعتبر منبهاً شائعاً يتواجد في العديد من المشروبات والأطعمة.

تأثير الكافيين على الحمل

على الرغم من أن الشعور بالرغبة في شرب فنجان قهوة في الصباح أو التمتع بقطعة من الشوكولاتة قد يكون جذاباً، إلا أن فهم تأثير الكافيين خلال فترة الحمل يعد أمراً ضرورياً لصحة الأم وصحة الجنين.

تسلط تقارير الموقع الصحي "Onlymyhealth" الضوء على الحدود الآمنة لاستهلاك الكافيين خلال فترة الحمل والمخاطر المحتملة المرتبطة بتناوله بشكل مفرط.

فيما يتعلق بالحدود الآمنة لاستهلاك الكافيين أثناء الحمل، تشير الأبحاث إلى أن عملية هضم الكافيين تباطأت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، مما يعني أن تأثيره يمتد في الجسم لفترة أطول من المعتاد.

وبالرغم من أن الحد الدقيق للاستهلاك الآمن للكافيين أثناء الحمل لا يزال موضع نقاش، إلا أن منظمات صحية مثل الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في بريطانيا توصي بتقليل استهلاك الكافيين إلى حدود لا تتجاوز 200 ملجم يومياً، وهو ما يُعادل تقريباً كوبين من القهوة العادية.

أما بالنسبة للمخاطر المرتبطة بتناول الكافيين بشكل مفرط خلال الحمل، فتشير الدراسات إلى وجود ارتباط بين تناول كميات كبيرة من الكافيين وزيادة خطر الإجهاض. كما أن الكافيين يعتبر مدراً للبول، مما يؤدي إلى زيادة التبول وفقدان معادن هامة مثل الكالسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الاستهلاك المفرط للكافيين إلى اضطراب أنماط النوم للأم والجنين، وهو أمر حيوي للصحة العامة والرفاهية أثناء فترة الحمل.

من الضروري مراعاة مصادر الكافيين في النظام الغذائي، حيث يمكن العثور عليه في مجموعة متنوعة من المشروبات والأطعمة. القهوة قد تكون أشهر هذه المصادر، مع وجود اختلافات في محتوى الكافيين تبعاً لحجم الكوب وطريقة التحضير.

على سبيل المثال، قد يحتوي كوب قهوة عادية بسعة 375 مل على ما يصل إلى 260 ملجم من الكافيين، بينما قد يحتوي كوب موكا بسعة 500 مل على حوالي 175 ملجم.

إضافةً إلى القهوة، الشاي هو مصدر آخر شائع للكافيين، حيث يتراوح محتواه من 30 ملجم إلى 130 ملجم لكل كوب. وتحتوي الحلويات مثل الشوكولاتة أيضاً على كميات مختلفة من الكافيين، حيث تحتوي الشوكولاتة الحليب على 1-15 ملجم لكل 30 جرام، بينما تحتوي الشوكولاتة الداكنة على 5-35 ملجم.

ويجب أيضاً مراعاة المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة كمصادر إضافية للكافيين، والتحقق من الملصقات بعناية لتقييم كمية الكافيين المتناولة بدقة خلال اليوم.