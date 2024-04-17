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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دي يونج: طرد أراخو آثر على مجريات مباراتنا أمام باريس

دي يونج
دي يونج

تحدث فرانكي دي يونج لاعب وسط فريق برشلونة عن إقصاء البارسا من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان،  مضيفا أنه لم يرى لقطة طرد زميله أراخو خلال المباراة.

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سقط برشلونة أمام باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف في مباراة الإياب، ليخرج البارسا من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة بنتيجة 6-4 مجموع المباراتين.

قال دي يونج في تصريحات عقب المباراة: لا أعلم ما إذا كانوا قد راجعوا ضربة جزاء جوندوجان وديمبيلي عبر الفار، عليهم أن يفهموا أنهم يلعبون أيضا بحماس الناس والمشجعين.
 

دي يونج لاعب برشلونة

وتابع: لم أرى اعادة لقطة الطرد جيداً، ولكن خلال المباراة كان لدي شعور بأن باركولا فقد السيطرة على الكرة وذهبت الكرة بعيداً بأيدي شتيجن.

وأضاف: نعم طرد أراخو غير حالة المباراة، لقد لعبنا لمدة 75 دقيقة بنقص عددي، وأمام فريق من طراز كبير.

وواصل دي يونج: يجب على الحكم أن يفهم أن الناس لديهم عواطف، قد تكون ردة الفعل الأولى عدوانية ولكن بعد ذلك يهدأون، يبدأ بعرض البطاقات على الجميع وهذا لا يجوز. 

وأشار: لقد تم اقصائنا وهذه ضربة قاسية لنا، نشعر بخيبة أمل، ولكننا نركز على الكلاسيكو.
 

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