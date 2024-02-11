دي يونج يستعد لمغادرة برشلونة ويحدد وجهته

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نجم وسط برشلونة الإسباني، الهولندي فرانكي دي يونج ربما يكون أقرب اللاعبين للرحيل عن قلعة كتالونيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن فرانكي دي يونج والذي كان يرفض تماما مناقشة اي عرض لمغاردة نادي برشلونة يبدو أنه مستعد خلال الفترة القادمة للاستماع إلى عدد من عروض الاندية التي ترغب في ضمه لاسيما في ظل رغبة البارسا في ضم لاعبين في خط الوسط مثل البلجيكي امادو اونانا.

وقالت الصحيفة البريطانية ان فرانكي دي يونج كان هدفا دائما لنادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي منذ أن تولى الهولندي ايريك تين هاج قيادة الشياطين الحمر في أغسطس من عام ٢٠٢٢ حيث سبق لتين هاج تدريب فرانكي دي يونج خلال تواجد الاثنين داخل نادي أياكس أمستردام الهولندي .

ومنذ حضوره عام ٢٠١٩ عاني فرانكي دي يونج الكثير والكثير داخل قلعة كاتالونيا سواء داخل او خارج الملعب لكنه اثبت دائما اخلاصه التام للبلوجرانا رغم ابتعاده في بعض الأحيان عن تشكيل الفريق لكن في الشهور الست الأخيرة بدا وكأن دي يونج منفتحا على فكرة مغادرة نادي برشلونة و اتجهت اليه سهام عدد من اندية الدوري الأنجليزي التي تراه الحل الامثل في منطقة خط الوسط مثل تشيلسي والارسنال وبالقطع مانشيستر يونايتد الذي يبدو سيكون الحل الأقرب لدي يونج خاصة وان إدارة مانشيستر يونايتد مستعدة لدفع المقابل المادي الذي ستطلبه إدارة البارسا وهو في حدود ٦٠ مليون جنية استرليني .