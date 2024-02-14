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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دي يونج يقترب من الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

فرينكي دي يونج
فرينكي دي يونج

أقترب الشاب فرينكي دي يونج لاعب خط وسط فريق برشلونة من الانتقال لصفوف نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويحاول برشلونة الوقوف على قرار واضح بشأن مستقبل دي يونج في الأشهر الجديد، إما بتجديد عقده مع خفض راتبه أو بيعه إلى إنجلترا.

 

ويريد برشلونة خفض راتب دي يونج من 25 مليون يورو سنويًا إلى حوالي 15 مليون يورو أو بيعه هذا الصيف.

وذكرت سبورت الكاتالونية بأن توتنهام هوتسبير قدم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو لضم دي يونج، وأن السبيرز على استعداد لتقديم عقد مدته أربع سنوات للاعب الهولندي مع راتب يقترب مما يكسبه حاليًا في برشلونة.

 

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