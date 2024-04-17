إنخفاض أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل، إنخفاضا ملحوظا في أسعار الدواجن واللحوم الحمراء، مع عدم إلتزام الجزارين بأسعار موحدة

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 380 جنيها للبتلو، ومبلغ 400 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد إنخفاض أسعار الماشية والأغنام وكذلك أسعار الأعلاف.

انخفاض أسعار الدواجن وكيلو البانيه ب190 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 87 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 75 جنيه والساسو 97 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 98 جنيها، وسجل كيلو الرومي 110 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 115 جنيها والبط المولار بمبلغ 100 جنيها والبط البيور والفرنساوي 92 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 190 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 90 جنيها وبدون العظم بمبلغ 95 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 77 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 73 جنيها والهياكل 48 جنيها والأجنحة 52 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 85 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب110 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 135 جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكم في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن توافر المعروض بعد عيد الفطر بسبب قيام أصحاب المزارع بضبط موعد البيع في المزرعة مع أيام شهر رمضان وعيد الفطر، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، بعد إرتفاع الأسعار خلال شهر رمضان وأيام العيد مما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.