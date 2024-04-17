اليوم.. طقس شديد الحرارة علي كافة أنحاء الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة على مدار اليوم ونشاط ملحوظ للرياح.



ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية سجلت محافظة الإسكندرية اليوم ، درجات حرارة بلغت العظمى منها 35 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، مع رياح نشيطة بلغت سرعتها 40 كم / الساعة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس شديد الحرارة حار نهارا مائل للحرارة ليلا، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 5 درجات جديدة خلال يوم واحد و12 درجة منذ مطلع الأسبوع الحالي، مع نشاط كبير للرياح.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعة الذروة اليوم الأربعاء، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة حيث تتجاوز الـ 35 على القاهرة الكبرى، حيث تشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ولطيفة ليلا



كما طالبت المواطنين، بالإكثار من تناول السوائل وارتداء غطاء للرأس، محذرة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بأهمية ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض اليوم الأربعاء لرياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وشمال الصعيد .

وطالب خبراء الأرصاد من قائدي المركبات ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية

من جانب اخر شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية تزايداً كبيرا خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 ، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت إرتفاعاً ضخماً خلال شهر مارس بواقع 55.9% إذ تم تداول 673 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 432 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023.

كما شهدت أيضا حركة بضائع الصب الجاف بدورها إرتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 بواقع 30% تقريباً حيث تم تداول 2.6 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 2 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023 .

وجائت البضائع المحواه في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة إذ شهدت إرتفاعا بواقع 17.1% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 وكذلك البضائع العامة والتي شهدت إرتفاعاً بواقع 10.2% عن ذات المدة.

وقد أسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن إرتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر مارس 2024 إلى 6.4 مليون طن بنسبة زيادة 24.8% مقارنة بشهر مارس 2023 .

وفي سياق متصل فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايداً ملحوظاً خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 ، حيث تصدرت سفن الحاويات أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 23.5% بإجمالي عدد 189 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن البضائع العامة بنسبة 9.6% تقريباً.

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الصب السائل خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 حوالي 4.8% وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 12.6% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 بواقع 455 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد و إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء .