سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر سعر الدولار بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024، بالتعاملات الصباحية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.67 للشراء، 48.77 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 48.60 للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.67 جنيه للشراء.

48.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.60 جنيه للشراء.

48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.50 جنيها للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.70 جنيها للشراء.

48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.60 جنيه للشراء.

48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.60 جنيه للشراء.

48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.45 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

استقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مما أبقى الين قريبا من أدنى مستوياته في 34 عاما بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ومنهم رئيسه جيروم باول، أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول.

وأحجم كبار مسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومنهم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي توجيه بشأن الموعد الذي قد يتم فيه خفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن التقييد في السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما بدد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.

جاءت هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من البيانات في الأسابيع القليلة الماضية سلطت الضوء على قوة الاقتصاد الأميركي إلى جانب التضخم المستمر.

وقال باول في منتدى في واشنطن "في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا".

وكان الدولار مستقرا على نطاق واسع، وسجل اليورو 1.062 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف البالغ 1.06013 دولار الذي لامسه أمس الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، سجل الدولار في أحدث قراءة 106.33، أي أقل بقليل من ذروة خمسة أشهر عند 106.51 التي لامسها أمس.