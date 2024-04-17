ارتفاع أسعار العملات العربية لليوم الثاني على التوالي أمام الجنيه بالبنك المركزي

أسعار العملات العربية.. ارتفع سعر العملات العربية المختلفة لليوم الثاني في البنك المركزي المصري، وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدماتها الإخبارية المستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه بالبنك المركزي صباح اليوم الأربعاء وفق أخر تحديث تم على موقع البنك.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم 17-4-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.92 جنيه للشراء، و12.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 157.28 جنيه للشراء، 157.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 128.59 جنيه للشراء، 128.97 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 125.92 جنيه للشراء، 126.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 68.28 جنيه للشراء، 68.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 13.20 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.28 جنيه للشراء، 13.3 جنيه للبيع.

صراعات عالمية وارتفاع سعر العملات

يذكر أن أسعار العملات في مصر تتأثرة بشكل كبير باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.

يشار إلى أنه في 6 مارس المنصرم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.