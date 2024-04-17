أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3725 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3260 جنيهًا.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2794 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 26080 جنيهًا.

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2391 دولارًا.

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.