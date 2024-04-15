تقدم جامعة عين شمس في تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية

تمكنت جامعة عين شمس من تحقيق تقدم فى تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية في هذا التصنيف.

ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 15,559 جامعة على مستوى العالم، شملت التخصصات الأساسية خمس قطاعات من العلوم (الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة)، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

وذكر وزير التعليم العالي أن تصنيف هذا العام شهد ظهور الجامعات المصرية في 38 تخصصًا، بزيادة 4 تخصصات عن العام الماضي.

تخصصات تقدمت بها جامعة عين شمس

وحققت جامعة عين شمس فى أربعة مجالات عامة من أصل خمسة ما يلي:

في مجال علوم الحياة والطب: جاءت جامعة عين شمس في المرتبة (314) عالميًا.

في مجال الهندسة والتكنولوجيا: احتلت جامعة عين شمس المرتبة (278) عالميًا.

فى مجال علوم الطبيعة احتلت جامعة عين شمس المرتبة (401-450)

في مجال العلوم الاجتماعية والإدارة: احتلت جامعة عين شمس المركز (501-550) عالميًا.

فى التخصصات الدقيقة حققت جامعة عين ترتيب فى ١٤ تخصص دقيق وهي:

في مجال الطب: جاءت جامعة عين شمس في المرتبة (251-300) عالميًا.

في مجال العلوم البيولوجية: حققت جامعة عين شمس المركز (301-350) عالميًا.

في مجال الزراعة والغابات: جاءت جامعة عين شمس في المركز (251-300) عالميًا.

في مجال الكيمياء: جاءت جامعة عين شمس فى المرتبة (351-400) عالميًا.

في مجال علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات: جاءت جامعة عين شمس فى المرتبة (351-400) عالميًا.

في مجال الهندسة الكيميائية: احتلت جامعة عين شمس المرتبة (401-430) عالميًا.

في مجال الهندسة الميكانيكية: احتلت جامعة عين شمس المرتبة ( 301-350) عالميًا.

في مجال الهندسة المدنية والإنشائية: جاءت جامعة عين شمس في المركز (151-200) عالميًا.

في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية: حصلت جامعة عين شمس على المركز (201-250) عالميًا.

في مجال العلوم البيئية: احتلت جامعة عين شمس المركز (451-500) عالميًا.

في مجال علوم المواد: حصلت جامعة عين شمس على المركز (351-400) عالميًا.

في مجال الرياضيات: حققت جامعة عين شمس المرتبة (501-550) عالميًا.

في مجال الدواء: حققت جامعة عين شمس المركز (151-200) عالميًا.

في مجال الفيزياء والفلك: حققت جامعة عين شمس المركز (551-600) عالميًا.

يذكر أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على أربع مؤشرات هي: السمعة الاكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجيين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون الى أكثر من دولة و هناك زيادة مستمرة لعدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات المختلفة.