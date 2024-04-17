مهاجم بتروجت: الدوري ليس غريبا علينا وقادرون على الظهور بشكل مميز

أبدى إسماعيل بامبا مهاجم فريق بتروجت سعادته بالنتائج الرائعة التي يقدمها الفريق البترولي وصعوده إلى الدوري المصري الممتاز والعودة من جديد إلى دوري الأضواء.

وقال إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت وهداف دوري المحترفين في تصريحاته لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "صعودنا إلى الدوري الممتاز ناتج عن تعب المنظومة بالكامل".

وأضاف: " بتروجت ليس غريبا على الدوري الممتاز وقادرون على الظهور بشكل مميز ".

وأكمل: "عقدي ممتد مع بتروجت لمدة عام ولم يصل لي أي عروض من الدوري الممتاز وسأقيم وضعي بعد نهاية عقدي مع بتروجت".