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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مهاجم بتروجت: الدوري ليس غريبا علينا وقادرون على الظهور بشكل مميز

إسماعيل بامبا مهاجم
إسماعيل بامبا مهاجم فريق بتروجت

أبدى إسماعيل بامبا مهاجم فريق بتروجت سعادته بالنتائج الرائعة التي يقدمها الفريق البترولي وصعوده إلى الدوري المصري الممتاز والعودة من جديد إلى دوري الأضواء.

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وقال إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت وهداف دوري المحترفين في تصريحاته لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "صعودنا إلى الدوري الممتاز ناتج عن تعب المنظومة بالكامل".

وأضاف: " بتروجت ليس غريبا على الدوري الممتاز وقادرون على الظهور بشكل مميز ".

وأكمل: "عقدي ممتد مع بتروجت لمدة عام ولم يصل لي أي عروض من الدوري الممتاز وسأقيم وضعي بعد نهاية عقدي مع بتروجت".

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