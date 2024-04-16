رسميًا .. بتروجت أول المتأهلين للدوري الممتاز الموسم المقبل

تمكن فريق بتروجت ، من حسم بطاقة التأهل الأولى للدورى الممتاز عقب نجاحه في الانتصار على راية بثلاثية من دون رد ، خلال المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم الثلاثاء ، على ستاد بتروسبورت ، لحساب منافسات الجولة السادسة من الدور الثانى لمسابقة دوري المحترفين.





ويتولى الإدارة الفنية للفريق البترولي كل من : سيد عيد بمعاونة كل من نافع السعيد مدرب عام ومحمد حجاج مدرب وهاشم مدرب حراس مرمى وطارق حماد مدير إدارى وأحمد خالد إدارى.

وتمكن بتروجت بهذا الانتصار من رفع رصيده إلى 57 نقطة ، ليحجز بطاقة التأهل الأولى الدورى الممتاز هذا الموسم بعد غياب 5 مواسم.