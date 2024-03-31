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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2005 يفوز على بتروجت في بطولة الجمهورية

إنبي 2005
إنبي 2005

حقق فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2005، الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للشباب، وذلك خلال المباراة التي شهدها مجمع ملاعب النادي البترولي.

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جاء هدفي إنبي عن طريق الثنائي حامد عبدالله وسيد رمضان، حيث نجحا اللاعبين في تسجيل هدفي الفوز للعملاق البترولي.
في نفس السياق، حقق فريق إنبي لكرة القدم تحت 2007 عامًا، الميدالية البرونزية لبطولة زد الدولية الودية.
ونجح النادي البترولي في تحقيق المركز الثالث، في بطولة زد الدولية الودية، بعدما فاز على فينورد الهولندي بهدفين مقابل هدف واحد، في المواجهة التي أقيمت على مجمع ملاعب نادي زد، في المباراة التي لُعبت ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.
وسجل ثنائية إنبي كل من اللاعب إبراهيم عبد الفتاح، فيما فاز كريم أسعد بجائزة أفضل لاعب فى مركز الظهير الأيسر بالبطولة.

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