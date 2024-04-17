فصل التيار الكهربائي عن 18 قرية بكفر الشيخ لمدة 5 ساعات.. تفاصيل

أعلنت هندسة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن 18 قرية ومنطقة، وذلك لعمل الفصل المبرمج لصيانة الشبكات، اليوم الأربعاء، حيث لا يتم الفصل لتخفيف الأحمال عن المغذيات والمناطق الواردة ببرنامج الصيانة حيث لا يتم تكرار الفصل الذي يبدء من التاسعة من صباح اليوم، وحتى 12 من ظهر نفس اليوم.

فصل التيار الكهربائي عن 18 قرية بكفر الشيخ لمدة 5 ساعات

وأكدت هندسة كهرباء كفر الشيخ، أن المناطق المستهدفة في عملية فصل التيار الكهربائي هي قرية نشرت والشقه وتوابعها بمركز قلين، وفي دسوق قرية جماجمون، وقرية كفر إبراهيم، وقرية محلة أبو علي، وفي بيلا قرية الكراكات وتوابعها.



كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرية فرش بركات وتوابعها، وقرية الملاوح وتوابعها، وقرية الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل بمركز مطوبس، وفي مركز دسوق، قرية شباس الملح وجزء من قرية المندورة، وفي كفر الشيخ منكقة السيد رجب والبنك الأهلي، وأرض زيتون وأرض البدري، وفي بلطيم كورنيش البحر ومنطقة النرجس.

وأضافت شركة كهرباء كفر الشيخ عن أي إزعاج قد يحدث نتيجة لقطع التيار الكهربائي، وتشكر المواطنين على تفهمهم، مطالبة قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء، بضرورة تدبير احتياجاتهم من التيار الكهربائي خاصة الوحدات الصحية والمستشفيات والمؤسسات الخدمية والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه، وحتى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

ومن جهة أخرى كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الأربعاء 17 أبريل، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من تأثر القطاع الغربى للبلاد "السلوم- مطروح" بعواصف رملية وترابية، مما يؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، تتقدم مع ساعات الظهر على كافة عموم الدلتا والقاهرة الكُبرى و"شمال ووسط الصعيد" بشكل أقل حدة من غيرهم، ومُدن القناة وخليج السويس وأجزاء واسعة من شبه جزيرة سيناء، وبعض مدن ساحل البحر الأحمر.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الأجواء غير مُستقرة من ناحية حركة الرياح الشديدة الحرارة، يُصاحبها أجواء غابرة ورملية تؤثر بالدرجة الأولى على كافة المناطق الصحراوية، وتتأثر بها كافة المُدن الداخلية مع احتماليات تشكل عواصف جدارية على بعض المُدن المُطلة على الجانب الغربى الصحراوى للبلاد.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتسجل أعلى معدلاتها خلال ساعات الذروة، والطقس غدًا يميل إلى شديد الحرارة على المناطق الصحرواية وجنوب البلاد، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .