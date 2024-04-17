ناقد رياضي: فوز الزمالك بالقمة يمنحه دفعة معنوية للمنافسة على البطولات

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن التاريخ سيكتب أن الزمالك هو بطل القمة في الدور الأول لمدة عام بعد الفوز على الأهلي 2-1، مشيرا إلى وجود حالة فرحة داخل النادي، وجمهور القلعة البيضاء يفرح دائمًا بالانجازات، والقمة دائما بطولة منفصلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الفوز بالقمة يمنح الزمالك بارقة أمل كبيرة خلال المرحلة القادمة، وسيكون هناك دافع كبير للفريق، واللاعبين شعروا بحجم فرحة الجمهور، وسوف يعملون على تكرارها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "هناك تراجع كبير في الزمالك، والجمهور كان يتعشم كثيرا في المجلس الحالي، والعامري فاروق (رحمه الله) كان له دور كبيرا في انتعاشة فرق الألعاب الجماعية بالنادي الأهلي، ولذلك لابد من منح المجلس الحالي للزمالك فرصة كبيرة للعمل في الموسم القادم".

وزاد: "جمهور الزمالك كان يجد سعادته في فرق الصالات، لكن الأهلي خطط جيدًا لهذه الألعاب وأصبحت تتوج بالعديد من البطولات في المواسم الأخيرة".

وأكمل: "محمد عبدالمنعم اصبح ذهنه مشتت بشكل واضح في الفترة الأخيرة، والأهلي بدأ يبحث عن بدائل في ظل امكانية احترافه خارجيا، وحال عدم موافقته على العرض المالي للتجديد سيتم السماح برحيله".