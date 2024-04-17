اشتباه في إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك اشتباه في إصابة محمد شكري مدافع سيراميكا كليوباترا، بقطع في الرباط الصليبي، وسيجري اللاعب مزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الأهلي قرر عودة محمد شكري من سيراميكا كليوباترا، وكذلك استعادة أحمد قندوسي في الموسم المقبل، ردًا على قرار رفض بيع محمد بسام حارس المرمى".

وأضاف: "خبر إصابة شكري صادم، بعد إعلان النادي الأهلي عودته، وايضا كان من ضمن عناصر منتخب مصر، وبالتالي سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل لـ9 أشهر".

وأتم: "ننتظر موقف إدارة النادي الأهلي من ملف محمد شكري خلال الأيام المقبلة".