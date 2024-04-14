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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد التعادل مع سيراميكا....راحة سلبية للاعبي المصري استعدادًا لفاركو

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية ليومين، عقب نهاية مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأربعاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة التاسعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السابعة مساء الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أبريل الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.
 

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