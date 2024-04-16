عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنًا فلسطينية ويعتقل عددًا من الشبان فجر اليوم
الثلاثاء 16 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

بأمر الوزير| مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2024

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. 

فرق من المعلمين المتميزين لتدريس مراجعات الثانوية العامة 2024

توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع المواد

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برقم 13 ووجهه للمديريات التعليمية لتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة. 

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إنجاز جداول المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 بالجودة المطلوبة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا الكتاب الدوري. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم ضرورة موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي، والالتزام بتقديم تقرير يومي مجمع عن سير المراجعات بكل مديرية تعليمية يتضمن جميع التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين. 

تفاصيل مراجعات الثانوية العامة 2024 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ببدء  المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة مع انتهاء الدراسة في المدارس بحسب الخريطة الزمنية نهاية شهر أبريل الحالي. 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين لتدريس المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 على مستوى كل مديرية، بالاستناد على التقارير والإحصاءات الخاصة بالمراجعات بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام. 

وتضمن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد ثلاثة مقارات بحد أقصى تصلح للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 في كل إدارة تعليمية مع مراعاة القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، مع تجهيزها بجميع المستلزمات. 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات النهائية التي تعقد خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب إرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين في المراجعات النهائية إلى المدارس التابع لها الطلاب. 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل، بأداء المواد غير المضافة للمجموع على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024. 

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح والبابل شيت للأسئلة الموضوعية في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

مواد متعلقة

متاح الآن| رابط التقديم في مدارس المصرية اليابانية 2024

رسميًا| فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024

موعد الانتهاء من مشروع إسكان جامعة القاهرة في 6 أكتوبر

موعد فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2024

إنجازات جامعة القاهرة غير مسبوقة في عهد السيسي

عقد مراجعات نهائية مجانية بالمدارس ضربة للدروس الخصوصية

فرق من المعلمين المتميزين لتدريس مراجعات الثانوية العامة 2024

التربية والتعليم: تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

الجريدة الورقية