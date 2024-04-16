بأمر الوزير| مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برقم 13 ووجهه للمديريات التعليمية لتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إنجاز جداول المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 بالجودة المطلوبة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا الكتاب الدوري.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم ضرورة موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي، والالتزام بتقديم تقرير يومي مجمع عن سير المراجعات بكل مديرية تعليمية يتضمن جميع التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين.

تفاصيل مراجعات الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ببدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة مع انتهاء الدراسة في المدارس بحسب الخريطة الزمنية نهاية شهر أبريل الحالي.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين لتدريس المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 على مستوى كل مديرية، بالاستناد على التقارير والإحصاءات الخاصة بالمراجعات بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام.

وتضمن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد ثلاثة مقارات بحد أقصى تصلح للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 في كل إدارة تعليمية مع مراعاة القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، مع تجهيزها بجميع المستلزمات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات النهائية التي تعقد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب إرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين في المراجعات النهائية إلى المدارس التابع لها الطلاب.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل، بأداء المواد غير المضافة للمجموع على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح والبابل شيت للأسئلة الموضوعية في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.