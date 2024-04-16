رد فعل وزارة التربية والتعليم على ترويج أخلاق مرفوضة اجتماعيا

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ما تم تداوله حول قيام احدى المدارس الدولية بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فور انتهاء إجازة عيد الفطر بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة للوقوف علي الموقف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

التربية والتعليم ترفض تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.



وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تهتم بالتنشئة الاجتماعية والنواحي الشخصية للطلاب، وإعداد الطلاب في سنواتهم المبكرة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريس القيم والسلوكيات.

لقاء وزير التربية والتعليم مع مدير الالكسو

والتقى وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، مع الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والوفد المرافق له.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعداد الطلاب بالمهارات الحياتية لمساعدتهم على تطوير ذاتهم والحصول على فرص عمل في المستقبل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوظائف لم تعد ثابتة، وأن هناك وظائف ستختفي في المستقبل، لذلك فإن الوزارة تهتم بتدريب الطلاب على تطوير الذات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الطالب لإنتاج المعرفة في ظل تعدد مصادر التعلم في ضوء مستقبل التعليم في ظل التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي.

