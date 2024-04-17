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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد شبانة: مباراة مازيمبي عنق زجاجة للأهلي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي كان يفكر كثيرًا في لقاء مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن المنافس صعب للغاية على أرضه ووسط جماهيره، وتحقيق نتيجة إيجابية في لوبومباشي، سيفرق كثيرًا مع الفريق الأحمر.

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وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الزمالك فريق كبير ولديه شعبية ويمتلك طموح المنافسة، وعلى الأهلي إغلاق الملف تمامًا، والتركيز فقط في المواجهة المقبلة أمام مازيمبي الكونغولي".

وأضاف: "مواجهة مازيمبي عنق زجاجة بالنسبة للأهلي، والجماهير لن ترضى سوى بتحقيق لقب دوري الأبطال، والأحمر هو المرشح الأول للتتويج باللقب، ويضم أفضل لاعبين في القارة حال كانوا في مستواهم".

وأكمل: "مروان عطية لن يسافر مع بعثة الأهلي إلى الكونغو، وبيرسي تاو سيعود للقائمة وربما يشارك أساسيًا ولو كان في مستواه سيفرق كثيرًا، وعلى لاعبي الأهلي اغلاق ملف لقاء الزمالك، والتركيز في مواجهة مازيمبي".

وزاد: "إذا عاد الأهلي بنتيجة إيجابية على أقل تقدير التعادل، ولو فاز في الكونغو، سأبارك لهم على التتويج باللقب، ولذلك أوجه رسالة للاعبين، أن تلك المواجهة هي مباراة البطولة، حتى لو صعد صنداونز للنهائي، فأن الأهلي قادر على تحقيق نتيجة جيدة والتتويج بدوري الأبطال".

وأشار إلى أن كولر كان يفكر في لقاء مازيمبي، ولم أؤيد دخوله لقاء الزمالك بهذا الشكل، خصوصًا أن الخسارة أثرت على المعنويات، وتسببت في غضب الجمهور، وكان عليه التركيز في لقاء القمة بنسبة 100%.

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