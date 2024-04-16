الأسهم الكيني يفوز على جرين تيم الكونغولي في بطولة أفريقيا للطائرة

نجح فريق الأسهم الكيني في الفوز على نظيره جرين تيم الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 3 – 0، في إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، المقامة بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وشهدت أداءً متميزًا للاعبي فريق الأسهم الكيني، خاصة في الإرسال المتقن والإعداد الجيد وحائط الصد القوي.

ونجح الفريق الكيني في حسم أشواط المباراة الثلاثة لصالحه بالنتائج 25/21 و25/21 و25/17.