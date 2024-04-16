بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. الشرطة الرواندي يتغلب على جامعة ولڤز الزيمبابوي

تغلب فريق الشرطة الرواندي على نظيره فريق جامعة ولڤز الزيمبابوي بنتيجة 3/0، في إطار منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي، في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتفوق الفريق الرواندي طوال أشوط المباراة بفضل الإعداد الجيد والإرسال المميز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

‏‎وحقق الشرطة الرواندي الفوز في الشوط الأول بنتيجة 26-24، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-22، وحسم الفريق الرواندي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-14.

إنجز الإيفواري يفوز على ولايتا ديتشا

فاز فريق إنجز الإيفواري للكرة الطائرة على نظيره ولايتا ديتشا الإثيوبي بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور ‏المجموعات ببطولة إفريقيا، التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري‎.‎

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء تفوق الفريق الإيفواري على مستوى حائط الصد ‏والضربات الساحقة‎.‎

تقدم فريق انجز الإيفواري في الشوط الأول بنتيجة 25-22 ونجح ولايتا ديتشا في حصد الشوط الثاني بنتيجة 25-22، وتفوق ‏الفريق الإيفواري في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، ثم حسم فريق إنجز الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-21‏‎.‎

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا