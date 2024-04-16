محسن رمضان: التتويج بالسوبر جاء في توقيت مثالي
عبر محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم للأندية سوبر جلوب، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم.
وأوضح لاعب الأهلي أن الموسم لم ينته وما زال أمامنا بطولتا كأس الكؤوس والدوري، وأن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه وإسعاد جماهيره، وأن هدفهم في المرحلة المقبلة هو بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.
وأشار محسن إلى أن المباريات الكبيرة دائمًا ما تشهد منافسة قوية، وأن الفريق قدم اليوم مباراة قوية أمام الزمالك، ونجح في التتويج باللقب في توقيت مثالي للغاية.