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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محسن رمضان: التتويج بالسوبر جاء في توقيت مثالي

محسن رمضان لاعب الأهلي
محسن رمضان لاعب الأهلي

عبر محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب ‏السوبر الإفريقي وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة العالم للأندية سوبر جلوب، بعد الفوز على الزمالك في ‏نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم.

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وأوضح لاعب الأهلي أن الموسم لم ينته وما زال أمامنا بطولتا كأس الكؤوس والدوري، وأن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه وإسعاد ‏جماهيره، وأن هدفهم في المرحلة المقبلة هو بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وأشار محسن إلى أن المباريات الكبيرة دائمًا ما تشهد منافسة قوية، وأن الفريق قدم اليوم مباراة ‏قوية أمام الزمالك، ونجح في التتويج باللقب في توقيت مثالي للغاية.‏

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