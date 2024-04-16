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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد عادل: الأهلي استحق التتويج بلقب السوبر الأفريقي

أحمد عادل لاعب الأهلي
أحمد عادل لاعب الأهلي

أبدى أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، مؤكدًا أن الفريق استحق اللقب عن جدارة واستحقاق.

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وقال: التتويج بلقب السوبر جاء مهمًّا للغاية للفريق قبل خوض منافسات بطولة كأس الكؤوس، والعودة بعد ذلك مرة أخرى للمنافسات المحلية.

وتابع عادل: سنحتفل بالتتويج بلقب اليوم ثم سنبدأ الاستعداد سريعًا لبطولة كأس الكؤوس، بالإضافة إلى بطولة الدوري التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

ووجه أحمد عادل التهنئة لجماهير النادي الأهلي، مؤكدً ا أن دعمهم المستمر يصل للجميع في بعثة الفريق في الجزائر.

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