أسامة كمال: فلسطين لا تعرف إلا لغة الصمود وهي في الضمائر

رد الإعلامي أسامة كمال، على مطالب صحيفة "نيويورك تايمز" لصحفييها بعدم استخدام كلمة التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية والتوقف عن كتابة فلسطين، مشددًا على أن السياسة التحريرية لا تعني التذييف والتضليل للحقائق ولا تعني أن نزيل اسم بلد على الخريطة أو تجاهل القانون الدولي.

فلسطين في الضمائر

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن فلسطين في الضمائر وليست في جواز سفر وكلام جرائد، ولكن فلسطين موجودة على الجدران التي تحاولوا تهدموها وفي الكنائس والمساجد التي لم تسلم من اعتداء إسرائيلي، مشددًا على أننا نربي أبنائنا على أن فلسطين محتلة وأن إسرائيل دولة تحتل فلسطين.

وأشار إلى أن فلسطين لا تعرف غير لغة الصمود، وأنتم لا تعرفون سوى لغة القتل والدمار، موضحًا أن لا يقدر أحد أن يجعل أي مواطن فلسطيني أن ينسى أسماء الشهداء والمصابين والمباني التي هدمت في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي، موجهًا رسالة حادة لصحفيين نيويورك تايمز، قائلًا: "انحيازكم بقى مفضوح للجميع وخرج برا حدود الإنحياز"، منوهًا بأن المتظاهرين كان لديهم الحق في اقتحام مبنى صحيفة نيويورك تايمز مارس ونوفمبر الماضي.

وأضاف أنه دائمًا ما يتحدثون عن وسائل الإعلام المصرية والعربية بأنهم داعمين للقضية الفلسطينية وأننا غير مهنيين ولكن لم نحاول أن نزور التاريخ والجغرافيا.