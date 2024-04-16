Threads تختبر نتائج البحث في الوقت الحقيقي

غالبًا ما يوصف تطبيق Meta’s Threads بأنه منافس الشركة لتطبيق X. لكن مستخدمي Threads، وخاصة أولئك الذين كانوا نشطين على تويتر، غالبًا ما يسارعون إلى الإشارة إلى أن تطبيق Meta ليس مصدرًا رائعًا للحصول على معلومات في الوقت الفعلي. غالبًا ما تعرض خوارزمية "من أجلك" الخاصة بالتطبيق المنشورات التي مضى عليها أيام إلى جانب المنشورات الجديدة، ولا تعرض ميزة المواضيع الشائعة التي تم تقديمها مؤخرًا سوى خمسة موضوعات في المرة الواحدة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يأملون في أن يصبح التطبيق في النهاية أكثر فائدة للحصول على المعلومات في الوقت الفعلي، فقد يكون اختبار ميتا الأخير خبرًا جيدًا.

يختبر التطبيق ميزة بحث جديدة ستسمح للمستخدمين بتصفية النتائج حسب الحداثة، وفقًا للقطة شاشة شاركها مستخدم Threads Daniel Rodriguez. وأكد آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة Threads، هذا التغيير. وكتب موسيري: "لقد بدأنا في اختبار ذلك مع عدد صغير من الأشخاص، لذا فمن الأسهل العثور على نتائج البحث ذات الصلة في الوقت الفعلي".

قد يبدو هذا بمثابة تعديل بسيط نسبيًا، لكن عدم وجود بحث بتسلسل زمني كان محبطًا منذ فترة طويلة لمستخدمي Threads الذين يبحثون عن أخبار أو تعليقات حول الأحداث الجارية. وعلى الرغم من أن الفرز حسب المنشورات "الأخيرة" ليس مثل البحث الزمني، إلا أنه من المفترض أن يساعد في ظهور المنشورات حول الأخبار العاجلة أو الموضوعات الأخرى في الوقت المناسب.

ومع ذلك، فإن مدى فائدة هذه الميزة سيعتمد على ما إذا كان Meta يجعل الفلتر متاحًا لجميع المواضيع على النظام الأساسي. أظهرت لقطة الشاشة خيار الحداثة لـ "NBA Threads"، وهو مجتمع بذل موسيري قصارى جهده لتشجيعه في التطبيق. لكن موسري كان أقل حماسا إلى حد كبير بشأن مواضيع أخرى في الوقت المناسب، قائلا في العام الماضي إنه لا يريد تشجيع "الأخبار الصعبة". وفي أماكن أخرى، أثارت Threads غضب بعض المستخدمين عن طريق إزالة المحتوى السياسي من التوصيات وحظر نتائج البحث عن موضوعات تعتبرها "يحتمل أن تكون حساسة"، مثل اللقاحات وكوفيد-19، حتى لو كانت المشاركات لا تنتهك قواعدها.