فتح أسواق المغرب أمام البطاطس المصرية.. وفرة محلياً ولا داعٍ للخوف من ارتفاع الأسعار

أعلنت وزارة الزراعة المصرية فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين المصريين.

وأكد السيد عباس، مدير المكتب الفني للحجر الزراعي، أن هذا القرار جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين المصري والمغربي، وأن محصول البطاطس يعتبر من أهم المحاصيل التصديرية المصرية، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد الموالح من حيث الكميات المصدرة.

وأوضح "عباس" أن مصر قد نجحت في تصدير 387 ألف و603 طن من البطاطس الطازجة خلال الربع الأول من عام 2024، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

أسعار البطاطس

ونفى "عباس" أي مخاوف من ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق المحلية نتيجة فتح أسواق جديدة أمام التصدير، مؤكداً أن "لدينا ناتج محلي كبير من البطاطس يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد عنه بكثير، حيث بلغ إنتاج العام الماضي من البطاطس ما يقرب من 7 ملايين طن، بينما يبلغ استهلاكنا المحلي 5 ملايين طن فقط."

وأضاف "عباس" أن "أنواع البطاطس المطلوبة للتصدير إلى المغرب ليست عليها طلب كبير في السوق المحلي، وبالتالي لن يؤثر ذلك على أسعار البطاطس التي يستهلكها المواطنون."

أسعار بعض السلع

وأشار "عباس" إلى أن "التصدير ليس هو السبب الوحيد وراء ارتفاع أسعار بعض السلع، فهناك عوامل أخرى تلعب دورًا في ذلك، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص بعض السلع في الأسواق العالمية."

وختاماً، تؤكد وزارة الزراعة على حرصها على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وأن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الرفاهية للمواطنين.