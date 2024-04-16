انفوجراف.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤١ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٩ وحتى١٦ ابريل الجاري.

مديرية الطب البيطري

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات علي محلات وأسواق تداول الأسماك المدخنة، بالاحياء للتأكد من سلامة وجودة وصلاحية السلع المعروضة حيث شملت الحملة السوبر ماركت والمحلات بنطاق شارع فيصل والهرم بمحافظة الجيزة، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بجوله تفقدية للادارات الزراعية بالمحافظة للاطمئنان علي سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كما تم المرور على زراعات البطاطس والبصل والقمح.

وواصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، متابعتها لعمليات حصاد محصول القمح، بمركز الباجور، والتواصل مع المزارعين، والتوجيه بالتيسير عليهم، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملاتها التفتيشية والرقابية على معارض وثلاجات وشوادر بيع الاسماك، حيث تم ضبط طن و 205 كجم اسماك مدخنة ومملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى، كما تم تحصين 362 الف و 595 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 6676 حيوان.

كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، بالمرور على زمام إدارة العامرية الزراعية لمتابعة حالة محصول القمح وتم توعية المزارعين بضرورة توريد أكبر كمية قمح هذا العام، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، غرفة عمليات لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة أعمال الإدارات الزراعية خلال أجازة العيد، كما واصلت المديرية متابعة حصاد القمح والبنجر السكر، كذلك المرور على الزراعات المختلفة، واعمال المكافحة، كما تم عقد إجتماع الجمعية التعاونية للعاملين بمديريتي الزراعة والطب البيطري.



فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح والبطاطس والفاصوليا بنواحي المحافظة، كما تم عقد اجتماع مع جهاز الزراعة بفارسكور لمتابعة العمل وتنفيذ التكليفات، فضلا عن متابعة عمليات حصاد القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، متابعة عمليات حصاد وتوريد القمح، والتواصل مع المزارعين، فضلا عن متابعة الزراعات القائمة وحالتها.

ووفقا للانفوجراف استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لمتابعة حصاد وتوريد القمح، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات تفتيشية على منافذ بيع الاسماك واللحوم، كما تم عقد ندوة إرشادية للتوعية بالتفريق بين الاسماك الطازجة والاسماك الفاسدة وعرض روشتة ببعض النصائح لتقليل اضرار تناول الاسماك المملحة والمدخنة، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، بتفقد صوامع شركة مطاحن مصر الوسطى، استعدادا لتوريد محصول القمح، كما تم متابعة محصول القمح بأبوتيج وصدفا، وذلك للاطمئنان على زراعات القمح وتلاحظ ان القمح فى حالة جيدة.

مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا

بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، حملات مكثفة على اسواق اللحوم والأسماك والدواجن، حيث تم ضبط حوالى 5 طن أسماك مملحة ومدخنة ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بمراكز المحافظة، كما تم تحصين 160 الف رأس ماشية وترقيم وتسجيل (٢٧٨٩) رأس ماشية، كما تم عقد (٨٥) ندوة وجولة إرشادية لدعم المزارعين والمربين، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، بجولة ميدانية حيث تم المرور علي حقول القمح وتوعية المزارعين باهمية توريد القمح، وكذلك المرور علي الصوامع بمحافظة قنا والتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم التوريد، فضلا عن المرور علي الجمعيات الزراعية واستعدادها للموسم الصيفي.

وقامت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، بجولات تفتيشية لضبط البناء المخالف على الأراضي الزراعية، حيث تم رصد بعض محاولات التعدي علي الأراضى الزراعية بالبناء المخالف، وتم التعامل معها واتخاذ الاجراءات القانونية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، المرور على زراعات القمح والحقول الارشادية لمحصول القمح، استعداداً لبدء موسم الحصاد، كما تم المرور على زراعات قصب السكر لمتابعة عملية الكسر والنقل.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.