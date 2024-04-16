مدرب يد الأهلي: التتويج بالسوبر دافع كبير للفوز بكأس الكؤوس

عبر ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

وأوضح أن الفريق دخل المباراة وسط حالة من التركيز الشديد، ومع حافز كبير لتحقيق اللقب والتأهل إلى بطولة العالم «سوبر جلوب» للمرة الثالثة على التوالي، وأن اللاعبين يستحقون التحية على ما قدموه على مدار المباراة.

وأضاف ديفيز أن «رجال يد الأهلي» لديهم طموحات كبيرة في تحقيق البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الحالي من ألقاب محلية وإفريقية، وهو ما يزيد من دوافع الجميع للفوز في جميع المباريات.

وشدد المدير الفني للفريق على أن الفريق يتحسن باستمرار، وأنه يسير بخطوات واثقة نحو تحقيق تطلعات جماهير الأهلي والمنافسة بقوة على الفوز بكل البطولات.