الخطيب يهنئ يد الأهلي بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول ‏لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي، عقب الفوز مساء اليوم ببطولة ‏كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي، والتأهل إلى بطولة العالم ‏للأندية «سوبر جلوب»، وتحقيق إنجاز كبير على الصعيد القاري.



وأشاد رئيس النادي بالجهود التي بذلها اللاعبون، الذين عبروا عن شخصية الأهلي بالإصرار والعزيمة والروح العالية والأداء المتميز الذي جعلهم يستحقون اللقب وإسعاد جماهير ‏الأهلي، صاحبة الدور الكبير في كل النجاحات، والتي تساند ناديها في كل ‏المواقف.

وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى أن ما حققه «رجال اليد» يستحق التحية، وفي ذات الوقت يحمل الجميع مسئولية كبيرة نحو ضرورة استمرار ‏العطاء، خاصة وأن ‏الفريق سوف يبدأ مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالجزائر خلال ساعات، الأمر الذي يستوجب معه إغلاق صفحة السوبر والتركيز القوي لتحقيق لقب قاري جديد.

