حفل إفطار رمضاني بكلية الإعلام جامعة عين شمس (صور)

نظم اتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة عين شمس، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية حفل إفطار جماعي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وتحت إشراف الدكتور هبة شاهين عميد الكلية، والدكتور سلوى سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وحضر حفل الإفطار الجماعي الدكتور حاتم ربيع وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، ومى زايد المدرس المساعد، وخلود خالد المعيدة بالكلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب، وسط أجواء رمضانية شملت عدداً من الفقرات الغنائية والفنية المتنوعة والإبتهالات الدينية.

وأعربت الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام عين شمس، عن سعادتها بإقامة أول حفل إفطار رمضاني بالكلية.

وأشادت عميدة كلية الإعلام عين شمس بالتنظيم المتميز لفعاليات الحفل والأجواء الرمضانية التى سادت خلاله ووجهت الشكر للقائمين على تنظيم الحفل وهنأت الحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

الإفطار السنوى لاتحاد طلاب آداب عين شمس

أقام اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية حفل الافطار السنوي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين؛ رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

شهد الحفل عددا من الفقرات الفنية والترفيهية التي شارك في إعدادها وتنظيمها طلاب وطالبات كلية الآداب ورعاية الشباب بالكلية فعقب تناول الافطار وأداء صلاة المغرب، بدأت الفقرات بفقرة حدوتة رمضانية ألقت خلالها إحدى الطالبات نبذة تاريخية عن أصل بعض الحلويات الرمضانية ( حدوتة قطايف).

وتلى تلك الفقرة فقرة فنية لرقصة التنورة تفاعل معها الطلاب والطالبات تفاعلا كبيرا، ثم جاءت فقرة كورال كلية الاداب التي قادها المايسترو مروان الغول وأدى الكورال خلالها عدة أغاني من تراثنا المصري الأصيل والتي ترتبط بالأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك.

وفي نهاية الحفل ألقت عميدة كلية آداب عين شمس كلمة عبرت خلالها عن سعادتها بالتواجد مع طلاب وطالبات الكلية ومشاركتها فرحتهم هذا الحفل وتوجهت كذلك بالشكر والتقدير لكل من ساهم في اخراج هذا الاحتفال بهذه الصورة التي تعكس روح التآخي والألفة والترابط بين جميع منتسبي الكلية.

وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد إبراهيم عبر عن خالص امتنانه للجامعة والكلية على ما يقدمونه من دعم لا محدود للطلاب والطالبات على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات العلمية والتعليمية والتربوية والصحية والترفيهية، كما وجه الشكر والتقدير لاعضاء ولجان وأسر اتحاد طلاب جامعة عين شمس ( SUFA) على تنظيمهم الفعاليات بكفاءة وانضباط وتميزهم في مختلف المجالات.