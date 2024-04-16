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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

بوروسيا درتموند
بوروسيا درتموند

أعلن إيدين تيرزيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات اياب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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كوبيل- شلوتيربيك- سانشو- فولكروج- هوميلز- براندت- سابيتزر- ماتسين- تشان- ريرسون- أديمي.

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني حقق فوزًا على نظيره بوروسيا دورتموند في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم علي ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد مع الفائز من مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

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