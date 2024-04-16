حملات تموينية مكثفة على أسواق المنيا

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التموينية والتفتيشية لمفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين ، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز المديرية ، حيث تمكنت الحملات المكثفة ، من ضبط 153 مخالفة تموينية متنوعة .

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ، ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه ، أوضح الدكتور عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشية لمفتسشي التموين والرقابة التموينية ، ومباحث التموين ، أسفرت عن ضبط 153 مخالفة تموينية منها ، 137 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت ما بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان – شهادة صحية - تصرف وتجميع -أخري متنوعة) ، و6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار - شهادة صحية).