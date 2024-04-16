تعليم دمياط يستعد لمعرض مبتكري موهوبين المستقبل

عقدت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتعاون مع التوجيه العام بادارة دمياط التعليمية لمادة العلوم عدة لقاءات مع الطلاب الموهوبين فى البحث العلمى والبرمجة والذكاء الاصطناعي من جميع الإدارات التعليمية وصولا لاستكمال خطوات تنمية مهارات البحث العلمى والاختراع الجيد والابتكار المميز والذكاء الاصطناعي المبهر

جاء ذلك بحضور أمانى طراف مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي ومايسة عايد و دنيا الأمير موجهتي مادة العلوم والدكتورة صبرين شتيوي مسئول التعلم الذكى بالمديرية والدكتورة شيماء السيد صبح مسئول الموهوبين بالمديرية.

وأشاد الحضور بالأعمال المقدمة من الطلاب الموهوبين من حيث الفكر والمستوى العلمى الراقى والتطبيق المميز وأثنى الحضور على تنظيم اليوم وعلى قدر الاهتمام بأن اليوم لا يقتصر على العرض فقط بل شمل طرق التصدى للقصور الذى تمثل فى احتياجات لدى مبتكرى المستقبل.

ووجه وكيل الوزارة بأهمية العمل على إزالة تلك العقبات أمام مبتكرى المستقبل من الموهوبين وأنه داعم لمهاراتهم وصولا بهم لمستويات عالمية.

مشيرا الى ان تعليم دمياط يعيش طفرة تعليمية عالية الجودة في الاهتمام بالمتفوقين علميا في كافة المجالات والانشطة ولم يقتصر تعليم دمياط علي دعم وتشجيع الموهوبين والمتفوقين علميا فقط بل نهتم برفع كفاءة الطلاب الضعاف علميا بجانب الاهتمام بالطلاب ضعاف القراءة والكتابة والحساب للوصول بهم الي اعلي مستويات العلم والتعلم