أحمد سامي يعلن قائمة سموحة أمام الجونة بدوري نايل

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة القائمة الأساسية لمواجهة الجونة غدا الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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في مركز حراسة المرمى : الهاني سليمان ، حسين تيمور، محمد أشرف.

في خط الدفاع : عبدالرحمن عامر ، محمد مغربي، بركات حجاج ، ميدو مصطفى، عبدالله فؤاد ، طارق علاء.

في خط الوسط : إسلام جابر ، دوكو دودو، أبو بكر ليادي الحبيب أحمد، أحمد على آمين ، محمد كناريا، أحمد خالد محمد مكرونة، بن قسو ، مصطفى البدري، لحسن دهدوه.

في خط الهجوم : حسام حسن وجونيور أجايي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة سموحة والجونة في تمام الرابعة عصر غدٍ الأربعاء على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، في افتتاحية الجولة الثامنة عشرة من دوري نايل.