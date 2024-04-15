انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق كافيتريا سموحة بالإسكندرية

انتدبت الاجهزة الامنية بمديرية امن الاسكندرية المعمل الجنائى لبيان اسباب حريق كافية بمنطقة سموحة بشرق المدينة مما اسفر عن خسائر فادحة ، وكانت العناية الالهية انقذت العشرات من الشباب من الموت اثر نشوب حريق هائل بالكافتريا اثناء مشاهدتهم مبارة كرم القدم .

كان مامور قسم شرطة سيدى جابر قد تلقى اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد ورد بلاغ بنشوب حريق داخل كافيه في منطقة سموحة في احدي المجمعات التجارية و الترفيهية .

انتقل على الفور قوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الاسعاف تم السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران الى باقى المحلات والمنشاءات المجاورة .

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث امرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان .

كان قد اكد شهود العيان انهم اثناء قيامهم بالتجمع على الكافيه لمشاهدة مباراة كرة القدم القمة رقم 127 بين الاهلى والزمالك التى بدات الساعة السابعة مساءا فؤجئ بنشوب حريق هائل والنيران تتصاعد من داخل الكافية ففر رواد الكافية على الفور وتم انقاذ الاطفال من الموت داخل الكافية ، اكد شهود العيان ان العمال داخل الكافية اتكتب لهم عمر جديد وتم اخراجهم من النيران باعجوبة وان منهم البعض اصيب بضيق فى التنفس وتم نقله على الفور للمستشفى وتلقى العلاج وتم خروجه على الفور .