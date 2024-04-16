بعد خسارة القمة .. الإسماعيلي محطة الأهلي المقبلة بالدوري
في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء الأول من شهر مايو المقبل ، يلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي لحساب منافسات الدوري الممتاز، وهي المواجهة الأولى للأحمر بالبطولة المحلية عقب خسارته بالأمس أمام الزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمنافسات المحلية.
ويستعد الأهلي ، لملاقاة مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصر يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، على أن يكون لقاء الإياب في القاهرة مساء يوم 26 من شهر أبريل الجاري.
على صعيد آخر ، يواصل مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ، أداء جلسات علاج طبيعي على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي.
ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة زد قبل الأخيرة بالدوري.
وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز ، قبل أن يخسر بالأمس أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف ، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.