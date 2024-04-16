بعد خسارة القمة .. الإسماعيلي محطة الأهلي المقبلة بالدوري

في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء الأول من شهر مايو المقبل ، يلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي لحساب منافسات الدوري الممتاز، وهي المواجهة الأولى للأحمر بالبطولة المحلية عقب خسارته بالأمس أمام الزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمنافسات المحلية.





ويستعد الأهلي ، لملاقاة مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصر يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، على أن يكون لقاء الإياب في القاهرة مساء يوم 26 من شهر أبريل الجاري.



على صعيد آخر ، يواصل مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ، أداء جلسات علاج طبيعي ‏على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي.

ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركته في مباراة زد قبل الأخيرة بالدوري.‏

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز ، قبل أن يخسر بالأمس أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف ، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.