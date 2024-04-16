زوجة ميدو تكشف قصة ارتباطهما: كنت بتخانق معه لتغيير تشكيلة الزمالك

الزواج بأهلاوي مستحيل

أكدت يسرا الليثي، زوجة الكابتن أحمد حسام ميدو، أنها تنتمي للنادي الزمالك وتشجعه منذ الصغر كون والدها كان مشجعا شرسا للفريق الأبيض.

وقالت يسرا الليثي خلال استضافتها مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إنه بناء على انتماءها لنادي الزمالك لم تكن لتتزوج من شخص يشجع النادي الأهلي، «معرفش أتجوز أهلاوي».

ولفتت إلى أن ميدو حينما تولى الإدارة الفنية لنادي الزمالك كانت تنشب بينهما مشادات بسبب التشكيل والأخطاء الفنية، كونها مشجعة للزمالك.



بفرح جدا لما أهلاوي يقولي أنا بحبك



من جهته قال الكابتن أحمد حسام ميدو، إنه يشعر بالسعادة البالغة حين يقابله مشجع للنادي الأهلي ويعرب له عن حبه له رغم انتماءه للغريم التقليدي.

وأضاف ميدو، أن الجميع يقدر كل شخص يكون مخلصا للنادي الذي ينتمي له وتربى فيه.

وأكد أن حسام غالي «صاحب عمره» وزوجته صديقة مقربة لزوجته، قائلا: «حسام أخويا وبنهزر مع بعض بعد أي ماتش.. المنافسة في الكرة منافسة شريفة وفي الأخر إحنا إخوات».

ولفت أحمد حسام ميدو، إلى أن المسؤولين في الدولة المصرية يبذلون قصارى جهدهم لعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات.

وعلق أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، على مبررات خسارة الأهلي من الزمالك في ديربي القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تعليق ميدو بعد إرجاء جماهير الأهلي الخسارة إلى الغيابات التي يعاني منها الفريق بجانب إخفاء الكرات أثناء مجريات اللعب وتحديدا بعد الهدف الثاني للزمالك.

وقال ميدو على حسابه بمنصة إكس، : “مش عارف ليه دايما الاهلاوية بيدوروا على حاجات بره الكورة تبرر اي خسارة يا اما الحكم يا اما الجمهور يا اما الملعب يا اما الهوا يا ضغط الماتشات او الإصابات المره دي بقى جديدة السبب الرئيسي للخسارة هم حاملي الكرات”.

وأضاف “ الحقيقة ان الاهلي عنده مدرب مغرور مكسب ماتش نهائي الكاس رغم غلطات المدرب القاتلة وسوء مستوى فريقه خليته يفتكر انه ممكن يكسب الزمالك بأي حد ومفيش حد حواليه ينصحه ان ماتش الديربي كبير مهما كان المنافس بعيد وان نتيجته ليها توابع في المدرج وفي المكتب”.

وأتم “ هارد لك لأصحابي الاهلاوية بنفكركم الزمالك هيفضل كبير مهما حاولتم تقللوا منه عاش الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر”.