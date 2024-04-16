لاعب يد الأهلي: دوافعنا كبيرة لحصد السوبر الإفريقي من الزمالك

أكد عمر سامي، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لنهائي بطولة السوبر الإفريقي أمام الزمالك في المباراة المقرر إقامتها اليوم على صالة ميلود هدفي بولاية وهران الجزائرية.

وأشار إلى أن الفريق لديه دوافع كبيرة للغاية لتقديم عرض قوي وحصد اللقب، في إطار الانتصارات التي يحققها بالفترة الأخيرة.

وتابع سامي: "كل الأندية تواجه الأهلي بمنتهى القوة، استطعنا تحقيق اللقب في آخر موسمين، وهدفي مساعدة زملائي من أجل تحقيق البطولة والتأهل لكأس العالم للأندية".

وكان الأهلي قد فاز على بي إم سي الكونغولي بنتيجة 38-21 في نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي على صالة المركب الأولمبي.

‎ويضم فريق رجال يد الأهلي كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني فوكس - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد كاستيلو - عمر سامي - أحمد هشام سيسا - عبد العزيز إيهاب زيزو - أبو الفتوح أحمد حماصة.

زيزو يعدد مكاسب الأهلي قبل نهائي الزمالك بالسوبر الإفريقي لليد

أكد عبد العزيز إيهاب «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن أهم المكاسب التي خرج بها الفريق من مواجهة بي إم سي هو التأهل لنهائي السوبر الافريقي، وسلامة اللاعبين وعدم وجود أي إصابات قبل لقاء الزمالك اليوم على اللقب.

وأوضح زيزو أن مباراة بي إم سي كانت بمثابة بروفة قوية لمواجهة الزمالك والوصول إلى مرحلة أكبر من الجاهزية على كافة المستويات.

ووعد زيزو جمهور الأهلي بتقديم الفريق كل ما لديه اليوم للفوز بلقب السوبر الأفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية المرة الثالثة على التوالي.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» نهائي السوبر الأفريقي اليوم الثلاثاء مع الزمالك في تمام الساعة السابعة ونصف على صالة المركب الأولمبي.

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