زيزو يعدد مكاسب الأهلي قبل نهائي الزمالك بالسوبر الإفريقي لليد

أكد عبد العزيز إيهاب «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن أهم المكاسب التي خرج بها الفريق من مواجهة بي إم سي هو التأهل لنهائي السوبر الافريقي، وسلامة اللاعبين وعدم وجود أي إصابات قبل لقاء الزمالك اليوم على اللقب.

وأوضح زيزو أن مباراة بي إم سي كانت بمثابة بروفة قوية لمواجهة الزمالك والوصول إلى مرحلة أكبر من الجاهزية على كافة المستويات.

ووعد زيزو جمهور الأهلي بتقديم الفريق كل ما لديه اليوم للفوز بلقب السوبر الأفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية المرة الثالثة على التوالي.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» نهائي السوبر الأفريقي اليوم الثلاثاء مع الزمالك في تمام الساعة السابعة ونصف على صالة المركب الأولمبي.

محاضرة بالفيديو للاعبي يد الأهلي قبل نهائي السوبر الإفريقي أمام الزمالك

عقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبيين صباح اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لخوض مباراة نهائي السوبر الأفريقي أمام الزمالك، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية قبل المباراة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي بطولة السوبر الأفريقي، التي تستضيفها الجزائر، وتقام المباراة اليوم الثلاثاء في السابعة ونصف مساءا على صالة ميلود هدفي بولاية وهران.

‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

حميد: هدفنا التأهل لكأس العالم للأندية

أبدى عبد الرحمن حميد حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي سعادته بخوض نهائي بطولة السوبر الأفريقي والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، مؤكدا أن الجميع على قلب رجل واحد للتتويج باللقب.

وقال حميد إن مباراة بي إم سي كانت تحضير جيد لمواجهة الزمالك في النهائي، مؤكدا أن لقاء اليوم هو الأهم للفريق في الموسم في ظل رغبة الجميع في التأهل لكأس العالم للأندية للموسم الثالث على التوالي.

وعن فوزه بجائزة رجل المباراة أمام بي إم سي الكونغولي، أبدى حميد سعادته بالجائزة، مؤكدا أن مجهود زملائه ساهم في تتويجه بها.

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