مليون راكب مروا عبر مطار الكويت في مارس ومصر بين الوجهات الأعلى إقبالا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الثلاثاء إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر مارس الماضي بلغت 1067674 راكبا.



وأوضح نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي في بيان صحفي أن مطار الكويت الدولي شهد انخفاضا في حركة الركاب بنسبة 8 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 7 في المئة في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 14 في المئة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأضاف الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في مارس الماضي 552856 راكبا بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 514818 راكبا مبينا أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال مارس بلغ 9950 رحلة مقارنة بـ 9283 رحلة في مارس 2023.



وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، أفاد بأن حركة الشحن في شهر مارس الماضي بلغت نحو 21 مليون كيلوغرام في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 1ر17 مليون كيلوغرام بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 9ر3 مليون كيلوغرام، وذكر أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر هي جدة ودبي والقاهرة ودكا والدوحة.