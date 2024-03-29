جناح الكويت يفوز بجائزة «الأكثر تعليماً» فى «إكسبو الدوحة للبستنة»

فاز جناح دولة الكويت فى معرض «إكسبو الدوحة للبستنة» 2023، بجائزة «الأكثر تعليما» ضمن فعاليات المعرض الذى أنطلق فى أكتوبر الماضى.

وأعربت المهندسة سميرة الكندرى، المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة المفوض العام لجناح دولة الكويت فى «إكسبو الدوحة»، عن سعادتها بفوز جناح الكويت بهذه الجائزة.

وقالت «الكندرى»: إن الفوز بهذه الجائزة يعكس دور الجناح الكويتى فى المعرض الذى يقدم العديد من الدورات والمحاضرات والفعاليات المتعلقة بالبيئة والاستدامة البيئية.

وأكدت أن الجناح نجح فى استقطاب العديد من الزوار والمختصين والمهتمين بالبيئة للاستماع ومتابعة المحاضرات التى من شأنها تعزيز الوعى البيئى إضافة إلى معرفة دور الهيئة العامة للبيئة فى هذا الشأن.

وتقدمت «الكندرى» بالشكر والتقدير للقائمين على معرض «إكسبو الدوحة» للبستنة 2023 وعلى العاملين بالجناح كافة طوال فترة المعرض التى امتدت 6 أشهر.

ويتكون الجناح الكويتى فى المعرض من عدة أقسام هى المنطقة التفاعلية والمتحف الأسطوانى وواحة الكويت إضافة إلى منطقة للأطفال، ويركز المعرض على تقنيات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعى البيئى والاستدامة البيئية فضلا عن تقديم برامج لتشجيع الجمهور والهامه واطلاعه على الحلول المبتكرة الرامية إلى الحد من ظاهرة التصحر.

وانطلق معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 فى الثانى من أكتوبر الماضى تحت شعار «صحراء خضراء بيئة أفضل» واختتم فعالياته الخميس.