إنزا تعزز فريقها التنفيذي بانضمام أندرو كي خبير المدفوعات الرقمية

أعلنت اليوم "إنزا"، الشركة المبتكرة في تقديم خدمات الدفع في أفريقيا، عن سعادتها بانضمام أندرو كي إلى فريقها التنفيذي، في خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتها الملتزمة بتحرير عالم المدفوعات.

يتمتع أندرو بخبرة قيادية تزيد عن 25 عامًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث قاد بنجاح شركات تعمل في المملكة المتحدة وأوروبا، وخلال السبع سنوات الماضية في أفريقيا والشرق الأوسط.

عمل لدى عدد من العلامات التجارية العالمية المعترف بها، بما في ذلك باركليز وماستركارد وإيلافون، وقبل انضمامه إلى "إنزا" كان أندرو مديرًا تنفيذيًا في شركة نتوورك إنترناشونال، وخلال مسيرته المهنية العالمية، اكتسب خبرة عميقة في العمل ضمن شركات خاصة ومدرجة في البورصة، وقاد دورًا رئيسيًا في طرح عام أولي في لندن، بالإضافة إلى إتمام العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ الناجحة.

انضم أندرو إلى فريق إنزا التنفيذي لقيادة المجالات الرئيسية في العمل، مع التركيز الأساسي على بناء وتقديم تجربة قبول تحويلية للعملاء عبر أفريقيا، من خلال الشراكة مع البنوك لتحقيق الشمول المالي لملايين الأعمال التي تعاني من نقص الخدمات اليوم.

قال أندرو: "أنا متحمس للغاية للفرصة للاستثمار في والانضمام إلى أعمال إنزا. وبصفتنا شركة تمتلك رؤية مشتركة مفادها أن المدفوعات الرقمية يجب ألا تقتصر فقط على المعاملة المالية، بل من خلال التكنولوجيا المناسبة والرؤية الصحيحة، يمكن للمدفوعات تحرير عالم التجارة لمستقبل أكثر شمولاً وذكاءً وإفادة. ونحن ملتزمون تمامًا بتحقيق هذه الرؤية، بالتعاون مع عملائنا وشركاء إنزا".

أعرب هاني فكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنزا" عن سعادته بإنضمام أندرو إلى فريق "إنزا" قائلًا : "من الرائع حقًا أن ينضم قائد عالمي مثل أندرو إلى فريق إنزا ويقدم مثل هذا التأييد القوي لرؤية ومهمة إنزا، أنا سعيد للغاية بالعمل مع أندرو مرة أخرى وأعلم أننا جميعًا سنستفيد من خبرته الواسعة في الصناعة وسمعته الممتازة ومعرفته الاستثنائية، لحسن الحظ، أندرو معروف بالفعل لمعظم عملائنا وشركائنا والمنظمين وأصحاب المصلحة في المنطقة. وسيساعدنا أندرو كثيرًا في هدفنا لمساعدة البنوك على تحويل عروضها للعملاء".