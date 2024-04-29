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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. إسرائيل تعثر على جثة مستوطن متحللة منذ 7 أكتوبر في سيديروت

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت مؤسسة الإنقاذ "زاكا" العبرية، إنه قبل قليل عثر على جثة متحللة بالقرب من سديروت، وعلى ما يبدو لمستوطن قتل منذ 7 أكتوبر، وصُنّف أنه مختطف.

 

أفيخاي أدرعي

في ذات السياق، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم المنطقة التي أطلِقت منها صباح اليوم قذائف باتجاه الجليل الأعلى .

 

وأضاف: أغارت طائرات مقاتلة في وقت سابق اليوم على عدة مبانٍ عسكرية داخل معسكر تابع لحزب الله في منطقة قرية بلاط بجنوب لبنان، حيث كان قد تم منها إطلاق عدة قذائف صباح اليوم باتجاه الجليل الأعلى، كما قصفت طائرات مقاتلة مباني عسكرية في مناطق الجيبين والخيام وعيتا الشعب وطير حرفا في الجنوب اللبناني.

 

وقصف جيش الدفاع الإسرائيلي أيضاً بنيران المدفعية وبشكل تكرر عدة مرات أهدافاً في منطقة شبعا بجنوب لبنان لإزالة تهديدات محتملة فيها.

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