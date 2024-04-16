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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشرطة الرواندي يتغلب على جامعة ولڤز الزيمبابوي ببطولة إفريقيا للطائرة

الشرطة الرواندي
الشرطة الرواندي

تغلب فريق الشرطة الرواندي على نظيره فريق جامعة ولڤز الزيمبابوي بنتيجة 3/0، في إطار منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي، في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

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أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتفوق الفريق الرواندي طوال أشوط المباراة بفضل الإعداد الجيد والإرسال المميز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.
‏‎وحقق الشرطة الرواندي الفوز في الشوط الأول بنتيجة 26-24، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-22، وحسم الفريق الرواندي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-14.

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